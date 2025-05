Il Milan cambia tutto, la Gazzetta: "Il 24-25 disastroso apre alle cessioni"

Al termine della finale di Coppa Italia persa contro il Bologna, l'amministratore delegato rossonero non ha potuto far altro che presentsarsi ai microfoni di Canale 5 e dichiarare il fallimento del progetto rossonero in questa stagione. Non che ci volesse il dirigente rossonero per confermare quanto era già evidente da diverse settimane, ma sicuramente una certificazione da parte della società fa intendere che ora, in vista della prossima stagione, gli intenti del club siano quelli di cambiare per cercare finalmente di ottenere dei risultati credibili.

È quello che pensa anche la Gazzetta dello Sport che oggi, parlando della rosa rossonera, titola così: "Si cambia!". Il calciomercato non lascerà nessuno tranquillo, specialmente con la probabile assenza dalle competizioni europee: "Rivoluzione Milan. Che fanno Theo e Leao? City Su Reijnders". E poi ancora: "Guardiola vuole l'olandese e il 2024-2025 disastroso apre alle cessioni: a rischio pure Maignan". Nessuno è al sicuro, soprattutto quest'estate che bisognerà in qualche modo sopperire alla mancanza di entrate in arrivo solitamente dalla Champions League.