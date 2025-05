Futuro Saelemaekers, il CorSport: "Incrocio col Milan, in ballo Tammy"

Domenica sera si gioca Roma-Milan: i rossoneri tornano dopo pochi giorni proprio allo stadio Olimpico, teatro della sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna. In gioco, per i rossoneri, c'è la possibilità di alimentare le speranze per un posto europeo nel corso della prossima stagione, che rimarrebbe difficile anche in caso di vittoria, se non altro perchè bisogna aspettare i risultati delle altre. La sfida tra giallorossi e rossoneri, comunque, riporta al centro la questione Saelemaekers-Abraham, con la stagione che volge al termine e una decisione che va presa.

Oggi il Corriere dello Sport titola dal punto di vista del belga: "Saele c'è, l'incrocio col Milan è decisivo". Nel sottotitolo si legge: "Sfida il club proprietario del suo cartellino per convincere la Roma a riscattarlo: in ballo Tammy". Se un mese fa le intenzioni dei giallorossi sembravano chiare, ovvero trattenere Saelemaekers, oggi il belga è reduce da quattro panchine consecutive con soli 4 minuti giocati. Domenica potrebbe rientrare in campo. Il suo futuro è legato a quello di Tammy Abraham che difficilmente il club rossonero pensa di trattenere.