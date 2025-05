Il Milan sceglierà un allenatore italiano. Il CorSport: "Biennale per Sarri"

Dopo che la stagione si è di fatto conclusa mercoledì sera allo stadio Olimpico con la finale di Coppa Italia persa contro il Bologna, per il Milan è iniziato il tempo di stare in silenzio e lavorare per la prossima stagione, in cui ci sarà da dare una risposta seria. Non sarà facile perché probabilmente mancherà l'Europa nelle settimane rossonere e perché la fiducia dell'ambiente è minima. Sicuramente si cambierà molto: arriverà un nuovo allenatore e verrà ingaggiato un direttore sportivo.

Proprio sul nome del possibile tecnico, in questi giorni, si parla tanto. È chiaro che Sergio Conceiçao non ha futuro al momento sulla panchina rossonera e per questo bisognerà muoversi su un altro profilo. Come scrive il Corriere dello Sport non c'è ancora un identikit preciso perché manca il Ds che avrà l'ultima parola, verosimilmente. L'unico indizio che si ha è che l'allenatore del Milan sarà italiano, perché dopo l'esperienza fallimentare con i due portoghesi di quest'anno non si vuole più sbagliare. Il nome in pole per il CorSport è quello di Maurizio Sarri, già contattato a dicembre ma non convinto dal contratto di sei mesi. Oggi il Milan potrebbe offrirgli due anni come viene riportato nel titolo: "Rivoluzione Milan, ecco il biennale per Sarri".