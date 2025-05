La domanda di Tuttosport è lecita: "Paga solo Conceiçao?"

Al triplice fischio della finale di Coppa Italia, senza la vittoria del trofeo e dopo una prestazione come quella scadente offerta dal Milan, il destino di Sergio Conceiçao è apparso sin da subito segnato: il tecnico portoghese non sarà confermato alla guida del Milan la prossima stagione e probabilmente lui stesso, per come ha vissuto questa esperienza, non sarebbe stato incline a continuare. In ogni caso il gol di Ndoye ha spazzato via tutto, gettando ancora più interrogativi sul futuro del Milan.

Uno di questi, è la domanda lecita che si pone Tuttosport questa mattina: "Paga solo Conceiçao?". È giusto che dinanzi a una delle stagione più brutte della storia rossonera - considerando le alte aspettative e i soldi spesi - a rimetterci sia semplicemente il tecnico che, peraltro, è arrivato di rincorsa in una situazione già complicata? Sicuramente il portoghese ha le sue colpe, come chiunque all'interno del club quest'anno, però i guai sono iniziati da prima, come sottolinea il giornale stesso: "L'allenatore a fondo con Joao Felix che farà ritorno al Chelsea. I disastri però sono iniziati in estate".