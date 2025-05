Il Milan cerca una personalità forte in panchina. Tuttosport: "Sarri vede il Milan"

Già era in atto una sorta di casting prima della sconfitta con il Bologna in finale di Coppa Italia, adesso è partita ufficialmente la caccia al prossimo allenatore del Milan, con Sergio Conceiçao che difficilmente sarà confermato, per sua volontà e per quella della dirigenza, sulla panchina del Diavolo. Prima che arrivi un direttore sportivo è difficile capire chi potrebbe essere il prescelto ma delle linee guida sembrano esserci già, almeno sulla nazionalità: il nuovo allenatore sarà italiano. Si è rimasti troppo scottati dopo l'esperienza di questa stagione.

Il nuovo allenatore però dovrà essere anche una personalità molto forte. In questo senso il nome in pole position in queste ore pare essere quello di Maurizio Sarri. In merito l'edizione odierna di Tuttosport scrive così: "Serve l'uomo forte, Sarri vede il Milan". Nel sottotitolo viene successivamente aggiunto: "L'allenatore che verrà sarà italiano e in pole c'è il tecnico che ha vinto l'ultimo scudetto con la Juventus". Secondo quanto riportato Italiano non ha ricevuto ancora chiamate; sullo sfondo rimangono Allegri e De Zerbi, come anche Gasperini.