Reijnders come Tonali? Tuttosport: "Il City insiste. Sul piatto 70 milioni"

vedi letture

Due anni fa il Milan cedeva Sandro Tonali al Newcastle United per 60 milioni di euro. La reazione della piazza e dei tifosi fu molto negativa, mitigata in parte da come poi quei soldi furono reinvestiti - sulla carta - dal club rossonero che andò a rinforzarsi in diverse posizioni. All'epoca si arrivava da una semifinale di Champions League e da una qualificazione alla massima competizione europea per l'anno successivo. Quest'anno la storia potrebbe ripetersi: un centrocampista molto amato dal pubblico, uno dei più forti giocatori della rosa, corteggiato da una squadra di Premier League.

Si tratta di Tijjani Reijnders che con la sua stagione meravigliosa - una delle pochissime luci dell'anno - ha attirato su di sè gli occhi di tutta Europa che già, attenti, lo seguivano da tempo. Al momento, come conferma Tuttosport, la squadra che sembra fare sul serio è il Manchester City di Guardiola che è pronto a mettere sul piatto 70 milioni di euro per l'olandese. Si rischia un Tonali-bis, anche se potrebbe essere peggio: già perchè la stagione rossonera quest'anno è stata fallimentare, il Diavolo è ottavo in campionato e probabilmente non sarà in Europa l'anno prossimo. La cessione di uno dei migliori giocatori, a qualsiasi cifra, potrebbe far esasperare ancora di più una tifoseria già inferocita.

Titola Tuttosport: "Reijnders, il City insiste. Rischio di un Tonali-bis". E poi nel sottotitolo: "Gli inglesi sono pronti a sferrare l'attacco prima del Mondiale per Club: sul piatto 70 milioni".