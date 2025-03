Due casi aperti. Il CorSport: "Maignan-Pavlovic, rabbia Diavolo"

vedi letture

Piove sul bagnato in casa Milan. Il club rossonero non riesce ad uscire da questo vortice di negatività e difficoltà che oramai lo travolge da inizio stagione, e la sconfitta di domenica contro la Lazio ne è la più lampante delle conferme. Nonostante l'inferiorità numerica, la formazione di Sergio Conceiçao era riuscita a pareggiare una partita difficile, mettendosi anche più volte nelle condizioni di poterla addirittura vincere.

Alla fine l'ha persa per via di un fallo da rigore di Mike Maignan su Isaksen, decisione che il portiere francese non ha preso benissimo. Questo l'ha portato a sfogarsi nel tunnel verso gli spogliatoi ed essere squalificato dal giudice sportivo per essersi rivolto in maniera irriguardosa nei confronti dell'arbitro. Un caso tira l'altro insomma, con Il Corriere dello Sport che questa mattina ha titolato "Maignan-Pavlovic, rabbia Diavolo", anche perché più di qualche dubbio sarebbe sorto anche in merito al cartellino rosso del difensore serbo, espulso per dogso anche quando mancavano due parametri su 4.