Dybala-Inter in stallo, la Gazzetta titola: "Roma in ribasso. Il Milan è pronto se la Joya riduce le pretese..."

Quale sarà il futuro di Paulo Dybala? Se lo chiede questa mattina anche La Gazzetta dello Sport che, visto lo stallo nella trattativa tra l'argentino e l'Inter, titola così sulle altre pretendenti italiane: "Roma in ribasso. Il Milan è pronto se la Joya riduce le pretese...". Il club giallorosso è fermo in questo momento, mentre i rossoneri osservano con attenzione: il giocatore piace da tempo in via Aldo Rossi, ma il Diavolo potrebbe muoversi solo se Dybala abbasserà la sue pretese di ingaggio. All'estero l'ex Juventus è finito nel mirino del Siviglia.