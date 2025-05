È finita. La Repubblica: "Il Diavolo in ginocchio"

vedi letture

È finita. Anche l'ultima speranza è svanita nel nulla dopo una finale giocata senza grinta e voglia di rivalsa soprattutto, anche perché alzando al cielo di Roma la Coppa Italia questo Milan avrebbe avuto la possibilità di rendere meno fallimentare questa stagione. L'aggettivo giusto adesso è però disastro, perché solo così si può commentare un'annata dove la formazione rossonera non è mai stata in corsa per praticamente nessuno degli obiettivi dichiarati all'inizio.

A descrivere la situazione del Diavolo ci ha pensare questa mattina La Repubblica, che ha utilizzato poche parole ma forti: "Il Diavolo in ginocchio". Da capire quando ma soprattutto come si ripartirà da questa stagione, anche perché il mea culpa di Giorgio Furlani nel post partita di ieri non basterà sicuramente. Servono i fatti. Ma per davvero.