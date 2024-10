E Kalulu sorride in bianconero, la Gazzetta: "Vola verso il riscatto"

Tra le tante critiche piovute sulle decisioni del club in questa estate, c'è anche quella di aver ceduto in prestito Pierre Kalulu alla Juventus con troppa semplicità e senza provare a ricavarne un granchè. Come se non bastasse il classe 2000 francese sta tornando a esprimersi su ottimi livelli lontano da Milanello, dove invece spadroneggia un Emerson sempre meno convincente e un Malick Thiaw scomparso completamente dai radar del terreno di gioco.

La conseguenza ovvia è che Pierre Kalulu si sta conquistando la Juventus. I rossoneri lo hanno ceduto in prestito oneroso di 3 milioni e hanno fissato il diritto di riscatto a 14 milioni. Cifre irrisorie secondo l'ambiente rossonero e che i bianconeri, se Pierre continuerà così, non avranno problemi a pagare. Oggi la Gazzetta dello Sport, infatti, titola così: "Protagonista a sorpresa. Kalulu conquista tutti e vola verso il riscatto". Oggi l'ex Milan diventa anche fondamentale per Thiago Motta, dopo il grave infortunio di Bremer. E il Milan rimane a guardare.