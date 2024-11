È sempre mercato. Il Corriere di Verona: "Belahyane-Milan idea concreta"

vedi letture

Questa sosta servirà non solo per ricaricare le energie in vista del rientro in campo tra una settimana, ma anche per lavorare ancora più duramente, recuperare qualche infortunato ed iniziare a lavorare e programmare il futuro, soprattutto nel calciomercato. Ed è un po' quello che starebbe facendo il Milan, visto e considerato che dalle parti di via Aldo Rossi si sarebbero registrati alcuni movimenti piuttosto interessanti.

Nulla ancora di concreto ovviamente, ma segno che qualcosa a gennaio succederà. Considerati gli importanti investimenti fatti in estate, nella prossima finestra invernale di trasferimenti il Milan si limiterà a compiere qualche accorgimento per rinforzare e completare la rosa di Paulo Fonseca in quei reparti dove è un po' più carente, come ad esempio il centrocampo, che ad oggi ha una coperta davvero molto corta.

A fronte di questo, stando a quanto riportato questa mattina da Il Corriere di Verona, il Milan starebbe pensando a Reda Belahyane dell'Hellas Verona, idea che sarebbe addirittura molto concreta per il club rossonero.