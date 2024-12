Empoli travolto e clean sheet. Il QS in apertura: "Ora si vede l'altro Milan"

vedi letture

La vittoria di ieri sull'Empoli potrebbe valere molto più di "semplici" tre punti, visto che forse per la prima vera volta in stagione il Milan ha giocato da squadra. Tutti hanno dato il loro apporto alla causa rossonera, perché alla fine anche chi è entrato dalla panchina ha in qualche modo cercato di lasciare il segno.

Quella di San Siro, esclusa la nebbia fitta, è stata una serata tranquilla per la squadra di Paulo Fonseca, che ha travolto l'Empoli senza subire gol, registrando il secondo clean sheet consecutivo in stagione dopo quello di settimana scorsa contro la Juventus. Insomma, si è vista finalmente anche l'altra faccia del Diavolo, equilibrata ma soprattutto solida, come titolato questa mattina in apertura anche dal QS: "Ora si vede l'altro Milan".