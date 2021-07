Ex Milan, il CorSera titola: "Donnarumma a casa Berlusconi"

Il Corriere della Sera titola così questa mattina: "Donnarumma a casa Berlusconi". L'ex portiere rossonero, che non ha rinnovato con il Milan e si è trasferito al PSG, ha pubblicato ieri una foto su Instagram in compagnia di Silvio Berlusconi, ex presidente del club di via Aldo Rossi e attuale numero uno del Monza. "È sempre un onore e un privilegio incontrare il Presidente Berlusconi" il messaggio di Gigio che accompagna l'immagine.