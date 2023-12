Finalmente il vice Giroud! CorSport: "Jovic sbloccato: il Milan ci crede"

Nell'ultima partita contro il Frosinone, finalmente tra le fila del Milan si è visto il vice Giroud. Dopo nove presenze abbastanza anonime, infatti, Luka Jovic ha finalmente fatto ciò per cui i rossoneri lo hanno portato a Milano: non far rimpiangere Olivier. Un gol e un assist che sono stati assolutamente determinanti ai fini del risultato finale.

Il Corriere dello Sport questa mattina titola: "Jovic sbloccato: il Milan ci crede". Ora ci si augura che Jovic abbia superato ostacoli mentali e tecnici e possa essere finalmente un fattore anche per il resto della stagione, alle spalle di Giroud. E con lui tutte le seconde linee rossonere: Chukwueze che ha dato segnali contro il Dortmund, e anche Okafor quando ritornerà a disposizione.