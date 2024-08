Flop Milan, Tuttosport in prima pagina: "L'ombra di Allegri su Fonseca"

La trasferta di Roma contro la Lazio potrebbe essere un crocevia già importante per la stagione del Milan ed il futuro di Paulo Fonseca sulla panchina rossonera. Per il momento il portoghese non sarebbe ancora in discussione, anche perché gode della stima della società che pur di proteggerne la scelta si sarebbe messa contro una buona parte della tifoseria.

Sabato sera c'è bisogno però di vedere un Milan diverso, che non riacciuffi il pareggio all'ultimo ma che soprattutto non perda altri punti lungo la strada, perché la stagione, a questo punto, potremmo dire essere già iniziata in salita di suo. Se le cose dovessero sfuggire nuovamente di mano, ecco che si accenderebbero seriamente le voci sui possibili successori di Paulo Fonseca in rossonero, con un nome che a dirla tutta starebbe già circolando negli ambienti milanesi e torinesi.

Questa mattina in prima pagina, infatti, Tuttosport ha titolato con "L'ombra di Allegri su Fonseca", alimentando una suggestione della quale si potrà parlare tanto nel corso della sosta se le cose non dovessero andare secondo i piani a Roma.