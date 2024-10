Fonseca contro Conte, il CorSera: "Esame per due"

vedi letture

La sfida di questa sera tra Milan e Napoli, che si gioca a San Siro alle 20.45, offre tantissimi spunti di riflessione e di gare nella gara. L'aspetto più immediato è relativo alla classifica, con i partenopei che rischiano di creare un solco tra loro e i rossoneri, attardati anche a causa di una partita giocata in meno rispetto alla concorrenza. Poi c'è la sfida in panchina tra Conte e Fonseca, uno deve confermarsi al primo di una lunga serie di big match che lo attendono, l'altro deve trovare un po' di continuità. Inoltre c'è anche tutto il sottobosco estivo con diversi tifosi rossoneri che avrebbero voluto il pugliese a guidare il Diavolo a Milanello.

Per tutte queste ragioni oggi il titolo del Corriere della Sera è incentrato sui due allenatori: "Esame per due". Ci sono delle assenze importanti da ambo i lati, anche se il Milan ne ha qualcuna in più: "Milan senza Hernandez e Rejnders e con il dubbio Leao, il Napoli deve fare a meno di Lobotka". Nel sottotitolo si parla invece nuovamente dei mister: "Fonseca non può perdere altro terreno. Conte è all'inizio del ciclo di ferro. La notte di San Siro profuma di scudetto".