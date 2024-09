Fonseca crede nella Champions, il CorSport: "Una chance per il Milan"

Questa sera alle ore 21 riparte un nuovo sogno europeo del Milan. I rossoneri ospitano a San Siro il Liverpool in uno dei match di cartello della prima giornata di questa nuova Champions League che comincia oggi. Sarà anche un nuovo debutto europeo per il mister Paulo Fonseca che, in questa competizione, tra Porto e Shakhtar, non è mai andato oltre gli ottavi di finale. Il tecnico portoghese ieri in conferenza stampa si è dimostrato fiducioso e il Corriere dello Sport ha voluto riassumere così le sue parole: "Fonseca: una chance per il Milan".

Nell'occhiello viene aggiunta una notazione sul momento rossonero: "Dopo la vittoria contro il Venezia serve una prova concreta per mettersi alle spalle critiche e dubbi. Il tecnico è convinto però di ricevere risposte positive dal gruppo". Poi una citazione diretta dell'allenatore che dimostra fiducia: "La Champions è un'opportunità per dimostrare la nostra crescita. Il Liverpool è diverso rispetto alla Serie A". Allo stesso tempo i Reds sono temibili: "Sfida difficile, giochiamo contro una delle migliori squadre d'Europa". Quindi anche un giudizio su Theo e Leao: "Devono essere sempre leader".