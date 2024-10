Fonseca e le assenze contro il Napoli. La Gazzetta: "Musah e Loftus-Cheek si candidano"

In occasione dell'importante (ed in parte anche decisivo) match in programma martedì sera a San Siro contro il Napoli, Paulo Fonseca dovrà far fronte a diverse assenze. Su tutte quelle di Theo Hernandez e Tijjani Reijnders, che a causa del rinvio della sfida di ieri contro il Bologna, dovranno scontare le loro squalifiche proprio contro la formazione di Antonio Conte, che vola in solitaria al primo posto in classifica.

A fronte di questo l'allenatore portoghese sarà costretto a prendere delle scelte, che molto probabilmente verranno svelate solo a pochi minuti dall'inizio della partita. Di questo argomento ne ha parlato questa mattina in edicola anche La Gazzetta dello Sport, che in merito alle possibili scelte di Fonseca ha titolato: "Musah e Loftus-Cheek si candidano".