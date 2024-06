Fonseca il futuro, Ancelotti il passato: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Oggi si gioca la finale della Champions League. Alle ore 21 nella cornice spettacolare di Wembley a Londra si sfideranno il Real Madrid dell'infinito Carlo Ancelotti contro il Borussia Dortmund, sorpresa del torneo che ha eliminato ai gironi il Milan. Una partita attesissima che si prende la scena sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani. E così si parla sia del passato rossonero, ormai lontano, rappresentato da Carlo Ancelotti che di quello che sarà il futuro del Diavolo, Paulo Fonseca.

A parlare del tecnico del Real Madrid sono sia il Corriere dello Sport che Tuttosport. In particolare il CorSport scrive così: "Carlo da manita". Nel sottotitolo: "Ancelotti insegue il quinto trionfo personale nel torneo più prestigioso. L'ultimo ostacolo è la praticità di Terzic". Quindi Tuttosport titola: "Ancelotti a un passo dalla leggenda". Continua il quotidiano: "I tedeschi cercano la sorpresa, i blancos il 15° titolo europeo. Kroos può eguagliare il mito Gento prima dell'addio". La Gazzetta dello Sport cita anche la finale di Champions ma trova spazio per parlare di quello che sarà il Milan di Fonseca: "Milan dammi il 9: Fonseca vuole un centravanti per lo scudetto".