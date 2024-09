Fonseca non si monta la testa. Il CorSport lo cita: "Bella vittoria ma bisogna recuperare"

La vittoria è arrivata e questa era la cosa più importante ieri per il Milan che, davanti a 70mila cuori rossoneri, ha piegato il Venezia con il netto risultato di 4-0. Una partita in cui era quasi obbligatoria la vittoria e che lancia il Diavolo verso Liverpool e Inter con qualche grado di fiducia in più. Eppure il tecnico rossonero, alla prima gioia sulla panchina rossonera, non vuole montarsi la testa e sa che il percorso è solamente all'inizio. Per questo oggi il Corriere dello Sport lo cita direttamente nel titolo: "Milan, una bella vittoria ma bisogna recuperare".

Quello che va recuperato è chiaramente il terreno perso rispetto alle altre squadre dopo le prime tre gare. Così il tecnico ieri nel post partita: "Abbiamo perso dei punti, quindi ora dobbiamo recuperare. È stato importante vincere con questo risultato, anche per portare fiducia ai giocatori. Si può parlare di tattica e tecnica, ma sono determinanti energia e atteggiamento". La pensa allo stesso modo Christian Pulisic: "È stata una bella vittoria, ma è solo una ripartenza. Abbiamo una grande sfida davanti ora e speriamo di fare ancora meglio".