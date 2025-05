Futuro Reijnders: l'offerta del City è in arrivo, ma Furlani frena

L'interesse del Manchester City per Tijjani Reijnders è forte e concreto, tanto che in questi giorni è attesa in via Aldo Rossi la prima offerta ufficiale del club inglese per il centrocampista olandese che è stata una delle poche note lieti della disastrosa stagione milanista (ieri in occasione di Milan-Monza è stato uno dei pochi giocatori insieme a Pulisic a non essere fischiato dai tifosi). Nel pre-partita, sono arrivate però le parole dell'ad Giorgio Furlani che ha spiegato che il club di via Aldo Rossi non ha la necessità di fare dei sacrifici sul mercato anche se l'anno prossimo non parteciperà a nessuna competizione europea.

Ecco le parole di Furlani a DAZN: "Sacrificare un big? Mi focalizzerei su cosa ci serve per rinforzarci, perché ci sono stati degli errori anche nella pianificazione della rosa. Per come siamo messi, non saranno necessari sacrifici".