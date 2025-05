La Gazzetta in apertura: "Reijnders, il Milan fa muro"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre così stamattina in prima pagina: "Reijnders, il Milan fa muro". Prima della vittoria contro il Monza, Giorgio Furlani, ad milanista, ha dichiarato: "Possibile partenza dei big? Io mi focalizzerei su cosa ci serve per rinforzarci, perchè ci sono stati degli errori anche nella pianificazione della rosa. Per come siamo gestiti non saranno necessari dei sacrifici".

Negli ultimi giorni, si sta parlando tanto del possibile addio di Tijjani Reijnders, su cui c'è il fortissimo interesse del Manchester City. I rossoneri devono provare a resistere al pressing del club inglese perchè l'olandese è stato una delle poche note positive della stagione fallimentare che si è chiusa ieri e il nuovo Milan deve ripartire in primis da lui.