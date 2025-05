Gazzetta: "Conceiçao: addio dalla tribuna e in silenzio"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Conceiçao: addio dalla tribuna e in silenzio". Ieri il Milan ha giocato (e vinto) l'ultima partita della sua stagione e lo ha fatto senza Sergio Conceiçao in panchina in quanto era squalificato. Il tecnico portoghese è rimasto anche in silenzio e non ha nemmeno parlato nel post-partita.

Il suo destino è già scritto e nei prossimi giorni verrà annunciato il suo addio. Poi sarà probabilmente il momento delle sue parole come aveva annunciato qualche settimana fa: "Parlerò a fine stagione". Nel contratto firmato lo scorso dicembre, c'era la possibilità sia per Conceiçao che per il Milan di svincolarsi dopo soli sei mesi. Visti i risultati, il Milan ha scelto di utilizzare l’opzione.