Gazzetta: "Adli e Faivre in anticipo: l'antidoto ai dubbi di Kessie"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Adli e Faivre in anticipo: l'antidoto ai dubbi di Kessie". Il rinnovo dell'ivoriano tarda ad arrivare e già a gennaio potrebbero arrivare offerte per lui. Il club di via Aldo Rossi non vuole farsi trovare impreparato e così tiene d'occhio con grande attenzione sia Yacine Adli, centrocampista preso in estate e lasciato in prestito al Bordeaux per un anno, che Romain Faivre, trequartista del Brest seguito a lungo nei mesi scorsi dal Diavolo.