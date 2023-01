Gazzetta: "Bennacer è ko: niente derby. E mezza squadra salta il riposo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Bennacer è ko: niente derby. E mezza squadra salta il riposo": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che nei giorni scorsi il centrocampista algerino si è infortunato in allenamento e ha riportato un problema muscolare al bicipite femorale sinistro. Per lui niente match contro l'Inter in programma domenica sera. Intanto ieri Stefano Pioli ha concesso un giorno di riposo ai suoi ragazzi, ma metà squadra si è comunque presentata a Milanello per lavorare.