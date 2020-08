Gazzetta: "Bonaventura amaro, aspettava il rinnovo. Ora Benevento o Dea"

"Bonaventura amaro, aspettava il rinnovo. Ora Benevento o Dea": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Giacomo Bonavnetura sperava di ricevere dal Milan una proposta di rinnovo e invece andrà via da svincolato. Due piste per il suo futuro: il ritorno all'Atalanta o il trasferimento al Benevento di Pippo Inzaghi, suo ex tecnico in rossonero, che è pronto ad offrirgli un ricco biennale.