Gazzetta - Can infastidita per la frase di Maldini sugli arbitri giovani

Come riporta La Gazzetta dello Sport, c’è un lieve fastidio nel settore arbitrale per la frase di Maldini sugli arbitri giovani. Alla Can, infatti, pensano che il ricambio generazionale sia necessario. Il designatore Rocchi non vuole per forza imporre i giovani, ma certamente vuole farli crescere e ha intrapreso questa via che non abbandonerà. Anche per questo Marchetti, arbitro di Milan-Udinese, considerato fra i più promettenti, non verrà fermato dopo la pessima direzione dell'altro giorno.