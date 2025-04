Gazzetta: "Chi vale il Milan? Pulisic e Reijnders sono gli intoccabili, Maignan in bilico"

"Chi vale il Milan? Pulisic e Reijnders sono gli intoccabili, Maignan in bilico": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che analizza la rosa milanista in vista della prossima stagione. Tra coloro che hanno la certezza di essere confermati ci sono ovviamente Christian Pulisic e Tijjani Reijnders, certamente i due migliori dell'annata in corso. Come loro faranno parte del Milan 2025-2026 anche Youssouf Fofana e Rafael Leao.

Ci sono poi, per motivi diversi, alcuni giocatori in bilico, come per esempio Mike Maignan, che non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2026, Tammy Abraham, il quale è in prestito dalla Roma, Malick Thiaw e Santiago Gimenez, che è stato il grande colpo del mercato di gennaio del Milan, ma per ora non ha convinto. Verso l'addio ci sarebbe invece Theo Hernandez, Yunus Musah, Fikayo Tomori ed Emerson Royal.