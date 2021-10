Gazzetta: "Comanda il Diavolo. Questo è un Milan che non finisce mai: rimonta il Verona e sorpassa il Napoli"

"Comanda il Diavolo. Questo è un Milan che non finisce mai: rimonta il Verona e sorpassa il Napoli": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che esalta la reazione di ieri dei rossoneri che, sotto di due gol a fine primo tempo, hanno cambiato marcia nella ripresa e alla fine hanno vinto 3-2. Nonostante le tante assenze, la squadra di Pioli è in vetta da sola in attesa dell'impegno di oggi del Napoli contro il Torino.