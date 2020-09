Gazzetta dello Sport - Le pagelle dell'Italia: Donnarumma merita un 7

Nella serata di ieri alla Johan Cruyff Arena è andata in scena la partita tra Olanda e Italia valevole per la Nations League. Tra i protagonisti del match, senza dubbio, figurava Gianluigi Donnarumma che è stato autore di una buona prestazione. La Gazzetta dello Sport, in questo senso, nelle puntuali pagelle post match ha dato al portiere rossonero un 7 come valutazione giustificandolo in questo modo: "Investitura da titolare. Un'uscita imperfetta, una parata un po' così su Wijnaldum ma salva la vittoria anche lui con paratona su Van De Beek"