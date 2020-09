Gazzetta dello Sport - Milan, situazione secondo portiere: sul tavolo sempre i nomi di Begovic, Consigli e Gollini

Tra i possibili colpi di mercato in entrata il Milan guarda anche alla situazione relativa al secondo portiere da affiancare a Gianluigi Donnarumma. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport sul tavolo di Via Aldo Rossi figurano i nomi dei soliti noti sondati dal Milan: Consigli, Sportiello e Begovic. Se per il rpimo è stato fatto un sondaggio esplorativo con il Sassuolo, per il secondo nome citato la situazione è da chiarire relativamente ai tempi di recupero di Gollini (out per infortunio nei ranghi dell'Atalanta). Per Begovic, infine, il discorso è relativo all'ingaggio con il bosniaco che chiede una cifra troppo alta per i rossoneri.