Gazzetta - Derby, Pioli punta sui ragazzi del '99

Pioli lancia i ragazzi del ’99: Dalot, Saelemaekers, Diaz, Leao. Come riporta La Gazzetta dello Sport, tre di loro agiranno alle spalle di Ibrahimovic e proveranno a farlo sentire meno solo rispetto allo scorso sabato. Brahim ha il guizzo e l’idea per imbeccare Zlatan in verticale, come ha dimostrato a Cagliari. Importante il recupero di Saelemaekers, che non rifinisce peggio di Castillejo e offre maggiore equilibrio tattico.