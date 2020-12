C’è spazio anche per il calcio sulla prima pagina dell’edizione odierna della Gazzetta di Parma, che si proietta verso la sfida in programma domani a San Siro. "Pioli e Murelli, cuori crociati ma avversari", titola il noto quotidiano in taglio alto, ricordando il passato gialloblù dell’allenatore del Milan e del suo storico vice.