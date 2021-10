Gazzetta: "E ora para Mirante. Maignan si opera: fuori due mesi. Il Milan si tutela"

"E ora para Mirante. Maignan si opera: fuori due mesi. Il Milan si tutela": La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina e riferisce che oggi il portiere francese verrà operato in artroscopia al polso sinistro. L'ex Lille dovrà restare fuori a lungo (si parla di uno stop tra le 6 e le 10 settimane) e per questo il club di via Aldo Rossi ha deciso di correre ai ripari e di prendere lo svincolato Antonio Mirante.