Gazzetta: "Fofana ad un passo. Il Milan ritocca l'offerta, il francese pressa il Monaco"

"Fofana ad un passo. Il Milan ritocca l'offerta, il francese pressa il Monaco": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che i dirigenti del Diavolo stanno valutando se aggiungere ai 20 milioni di euro già offerti altri 4-5 milioni di bonus legati ai trofei conquistati. In via Aldo Rossi sperano che questo sia finalmente il rilancio giusto per convincere il Monaco a lasciar partire il francese.

Lo stesso Fofana è in pressing sul club monegasco perchè vuole andare al Milan. Il giocatore francese, che non si sta allenando in gruppo ma lavora a parte, ha da tempo un accordo con il Diavolo per uno stipendio di circa tre milioni di euro netti a stagione.