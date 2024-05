Gazzetta - Fonseca al Milan: l'annuncio ufficiale all'inizio della prossima settimana

Paulo Fonseca è la scelta del Milan per il post-Pioli. La decisione è stata ormai presa, ma per l'ufficialità sarà necessario ancora qualche giorno: secondo La Gazzetta dello Sport, il club di via Aldo Rossi annuncerà il nuovo allenatore all'inizio della prossima settimana. Il portoghese, dopo aver lasciato la città di Lille, si trova al momento in Portogallo dove sta passando un po' di tempo con la sua famiglia. Fonseca resterà in patria anche per le vacanze, ma allo stesso tempo progetterà il nuovo Milan con Furlani, Moncada e Ibrahimovic.

Questi i numeri di Fonseca sulla panchina del Lille:

PANCHINE: 90

VITTORIE: 45

PAREGGI: 26

SCONFITTE: 19

GOL FATTI: 162

GOL SUBITI: 98