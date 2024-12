Gazzetta - Fonseca striglia Theo: deve pensare al Milan. Nel pomeriggio summit in sede: il club con il tecnico

Theo Hernandez spalle al muro. Così titola oggi La Gazzetta dello Sport dopo lo sfogo di Paulo Fonseca post-Stella Rossa. Ieri colloquio tra l’allenatore e l’esterno che sa di non essere al massimo. "Devi pensare solo al Milan" l'appello rivolto dal tecnico al francese. Non si tratta di processi, ma di un modo per provocare un cambio di rotta, come ad esempio è accaduto con Leao, che ha assaporato anche qualche panchina ed è stato tirato di nuovo a lucido. Potrebbe accadere anche con Hernandez.

Fonseca ieri ha incontrato anche i dirigenti del Milan a Casa Milan, dove ha ribadito gli stessi concetti della sera precedente e la società gli ha ribadito il pieno sostegno per la linea scelta. Si è parlato molto dell'assenza dei dirigenti ieri a Milanello, nessun problema però secondo La Rosea: "Il fatto che nessun dirigente ieri mattina fosse a Milanello non va letto come un disimpegno del club, ma è frutto della precisa volontà di non delegittimare con discorsi al gruppo il lavoro dell’allenatore. È lui l’unico a dover gestire le questioni tecniche, sapendo di avere al suo fianco Ibrahimovic e gli altri manager".