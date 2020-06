Gazzetta - Futuro Ibrahimovic: Hammarby sempre più in pole

Il nome di Ibrahimovic appare sempre più accostato all’Hammarby. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sul futuro del campione svedese. Il club di Stoccolma - scrive la rosea - al momento sembrerebbe in pole per averlo con sé la prossima stagione. Zlatan ci ha abituato a bruschi e ripetuti cambi di rotta, ma l’ultimo blitz in Svezia arriva pochi giorni dopo il duro sfogo davanti a Gazidis. La permanenza al Milan di Ibra è sempre più difficile.