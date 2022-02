Gazzetta - Futuro Kessie: sul rinnovo nessuno si fa illusioni

In casa rossonera tiene sempre banco la questione del rinnovo di Franck Kessie, il cui contratto con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno: più passa il tempo e più diminuiscono le chance di arrivare ad un accordo che al momento appare molto difficile. Per questo, come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, in via Aldo Rossi sul prolungamento dell'ivoriano nessuno si fa illusioni, tanto che Maldini e Massara hanno già trovato il suo sostituto, vale a dire Renato Sanches del Lille.