Gazzetta - Futuro Pioli: Elliott ha un’opzione per prolungare di un altro anno il rapporto e considera il rinnovo una formalità

Ieri a Trento, durante il suo lungo intervento al Festival dello Sport, Stefano Pioli ha parlato anche del suo futuro visto che ha il contratto in scadenza: "Al Milan sto benissimo, nella mia testa non ho una scadenza contrattuale. In questo club abbiamo tutti le stesse motivazioni e ambizioni, dalla società ai giocatori, e queste sono cose che vanno oltre il contratto. Spero di essere l’allenatore del Milan quando a Milano ci sarà il nuovo stadio. Al Milan mi sento a casa quindi il discorso del rinnovo contrattuale è un non-problema". Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, Elliott la pensa allo stesso modo: il fondo proprietario del club di via Aldo Rossi ha un’opzione per prolungare di un altro anno il rapporto e considera il rinnovo una formalità.