Gazzetta - Futuro Tomori: il Milan vuole riscattarlo ma deve rilanciarsi

Nelle ultime partite Tomori ha commesso alcuni errori decisivi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan vuole riscattarlo ma il giocatore deve rilanciarsi. Ieri Maldini e Massara hanno ricevuto il giovane inglese in sede: l’obiettivo era stimolare l’attenzione di Tomori in vista del rush finale della stagione. L’accesso in Champions potrebbe essere determinante anche per il suo futuro.