Gazzetta - Ibra a Brescia dove tutto iniziò

Ibrahimovic sta per tornare a Brescia, là dove tutto è cominciato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, lo svedese ha segnato il primo gol in Serie A proprio nello stadio delle “Rondinelle”, con la maglia della Juventus. Sono 83 le città in cui Zlatan ha lasciato il segno. In Italia Ibra ha ricordi praticamente in ogni stadio: a Firenze ha realizzato la prima doppietta, sui campi di Torino e Palermo ha festeggiato le uniche due triplette nel nostro campionato. In questa stagione, l’attaccante rossonero proverà a segnare a Ferrara e Reggio Emilia, città mai visitate in carriera.