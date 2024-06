Gazzetta: "Ibra, batti un colpo. Mercato e tecnico, Zlatan osserva. Kirovski e Bonera le uniche scelte"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Ibra, batti un colpo. Mercato e tecnico, Zlatan osserva. Kirovski e Bonera le uniche scelte". Sui social iniziano ad arrivare le prime critiche anche a Zlatan Ibrahimovic che da quando è tornato al Milan nel nuovo ruolo dirigente non si è ancora "fatto sentire". In particolare, i tifosi si aspettavano un suo intervento nella scelta dell'allenatore.

Per ora, però, l'unico campo in cui lo svedese ha inciso è quello dell'Under 23: Ibra ha infatti affidato la gestione di questa nuova squadra a Jovan Kirovski, ex dirigente del Los Angeles Galaxy (i due si sono conosciuti quando Zlatan è andato a giocare in Mls), mentre per la panchina ecco Daniele Bonera.