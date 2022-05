Gazzetta - Ibra, il ginocchio balla. Ma Zlatan è pronto al gran finale

MilanNews.it

In questi anni di crescita del Milan, Zlatan Ibrahimovic è stato il punto fermo della squadra, così come lo era dieci anni fa nell'ultimo scudetto dei rossoneri. Il classe '81 è pronto a vivere un finale come quello del 2011, ma la situazione è diversa: i gol realizzati sono di meno, mentre sono aumentati i problemi fisici. Il ginocchio sinistro in particolare, che preoccupa lo svedese, tant’è che si parla di una possibile nuova operazione.