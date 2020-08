Tra Ibrahimovic e il Milan c’è l’intesa per il rinnovo del contratto. Non c’è niente di ufficiale - scrive La Gazzetta dello Sport - ma l’accordo virtualmente è stato raggiunto. La quadra economica è stata trovata a 7 milioni di euro: qualche alchimia finanziaria ha portato a una soluzione che sembra buona per tutti. Lo svedese non è arrivato è’ atteso a Milano per il fine settimana.