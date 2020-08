Gazzetta - Ibra-Milan, si tratta: Elliott non andrà oltre i 6 milioni

Ibrahimovic e il Milan non hanno ancora raggiunto un accordo sull’ingaggio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, lo svedese è insoddisfatto della proposta, che per il club resta invece la migliore possibile. L’offerta di 6 milioni netti, infatti, rimane un limite invalicabile. Elliott ritiene di aver fatto il massimo per dimostrare a Zlatan tutta la propria stima e non ha intenzione di spingersi oltre. Ibra compirà 39 anni ad ottobre e lo stipendio da 7 milioni e mezzo che desidera è considerato oltre i limiti del buon senso.