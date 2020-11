Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic non farà ritorno in Nazionale. Perlomeno non adesso. Il post social dell’attaccante rossonero aveva creato più di un dubbio ma, stando a quanto filtra dal Milan e dalla Federcalcio svedese, nell’aria non c’è nessuna pre-convocazione per gli impegni di Nations League di metà mese.