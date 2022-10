Gazzetta: "Il giorno di Leao. Vertice per il rinnovo: Rafa vuole il Milan, dal club super offerta"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il giorno di Leao. Vertice per il rinnovo: Rafa vuole il Milan, dal club super offerta": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che è in programma oggi a Casa Milan un importante incontro per il prolungamento di contratto del giovane attaccante rossonero. Il portoghese vuole restare, il club vuole blindarlo, ma per ora un accordo tra le parti non c'è ancora.