Gazzetta: "Il gol del Torino è valido. Ma l'orologio non funziona"

vedi letture

Già in Genoa-Inter la connessione aveva mostrato interruzioni e stop, poi risolti, ma a San Siro si è raggiunto l'imbarazzante silenzio tecnologico. Durante Milan-Torino, infatti, l'arbitro della sezione di Napoli Maresca è stato tradito dalla Goal Line Technology, che in occasione del goffo autogol di Malick Thaiw non gli ha fatto vibrare l'orologio.

Scrive La Gazzetta dello Sport, in questo caso "Santo VAR", e bravo Valeri, a mettere subito ordine alla situazione andando a guardare, controllare e capire bene ciò che Maresca non aveva visto in campo per bene lasciando correre la gara.

L'errore sarà anche stato frutto dell'inceppamento della tecnologia, ma in questo caso ci potrebbe essere un concorso di colpe, soprattutto se il primo assistene Scatragli non abbia segnalato il gol a Maresca. Che l'abbia o meno poco conta oramai, perché La Gazzetta dello Sport ha deciso di rimandare, se non addirittura bocciare, la terna arbitrale dandole 4,5 come voto.