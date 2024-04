Gazzetta - Il Milan ha rafforzato i contatti con Guirassy dello Stoccarda

Il primo obiettivo del Milan per l'attacco è sempre Joshua Zirkzee, ma non sarà facile arrivare lui vista l'elevata richiesta del Bologna (60 milioni di euro) e la folta concorrenza (Inter, Arsenal, Aston Villa e Manchester United sono anche loro sulle sue tracce). Per questo motivo, il club rossonero tiene vive anche altre piste alternative, tra cui per esempio Guirassy dello Stoccarda.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, nelle ultime settimane il Diavolo ha rafforzato i contatti con il centravanti guineano che ha una clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro. Altri attaccanti che il Milan continua a seguire con grande attenzione sono Sesko del Lipsia e David del Lille.